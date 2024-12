Als Volleyballer spielt er in der Bundesliga für die Baden Volleys SSC Karlsruhe/BEG United. Am kommenden Wochenende tritt der aus Schwäbisch Gmünd stammende Felix Roos (rot-gelbes Trikot am Netz) wieder im Rahmen der Playa de Gamundia im Sand beim Beachvolleyball-Turnier in der Gmünder Innenstadt an.

Quelle: fabro