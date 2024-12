Rembold: Bewerbung für vierte Amtszeit

Waldstetten. Drei Amtszeiten hat Rembold schon in der Gemeinde unterm Stuifen absolviert, eine vierte soll es auch noch werden. Wie Rembold auf Facebook mitteilt, hat er seine Bewerbung am Samstag um 10.47 Uhr eingereicht. Waldstetten mit all seinen Teilorten und seiner „quirligen Bürgergemeinschaft“ seien ihm ans Herz gewachsen. Auch das bürgerliche Engagement schätze er sehr und wolle als Bürgermeister weiterhin dafür sorgen, dass Waldstetten zu einer „Sorgenden Gemeinde“ werde.

Wahlflyer werde er ab Mitte Januar in der Gemeinde gemeinsam mit seiner Familie austragen. Im Februar dann stehen Wahlveranstaltungen an.

