Public Viewing in und um Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Die Hoffnung auf eine neues Sommermärchen begann am 14. Juni sehr erfolgreich mit der 5:1 Partie Deutschland gegen Schottland. Einschließlich des Finales am 14. Juli werden bei der Heim-EM 51 Partien gespielt. Wer Stadion-Atmosphäre liebt, kann dies in etlichen Kneipen, Bars und Pubs auch in Gmünd und den Nachbarkommunen genießen. Viele Städte und Gemeinden, wie beispielsweise Heubach oder Mutlangen, bieten kein Public Viewing in Eigenregie an. Auch nicht die Stadt Gmünd, wie Stadtsprecher Markus Herrmann, sagt, denn man wolle den Gastronomen nicht ihr Geschäft wegnehmen. Schließlich würden viele Fußballfans die EM in ihren Stammkneipen verfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kleine Events in Lorch und Waldstetten

Dagegen wird es Public Viewing im kleineren Umfang in Waldstetten und Lorch geben. In Lorch im Rahmen des Löwenmarkts in der Hauptstraße und am Oria-Platz, wie Ordnungsamtsleiterin Susanne Bär sagt. Die Gemeinde Waldstetten bietet eine Gelegenheit im Freibad, „aber im kleinen Rahmen und nur, wenn das Bad auch geöffnet hat“, so Ira Herkommer vom Ordnungsamt. Dagegen zeigt der TSGV Waldstetten am Sportgelände die beiden Deutschlandspiele gegen Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni) mit einem kleinen Rahmenprogramm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gmünder Bars und Gastronomen sind dabei

Die richtig große Nummer steigt einmal mehr am Remsstrand. In der Arena werden laut Sride Sriskandarajah alle 51 Begegnungen gezeigt. Der Geschäftsführende Gesellschafter der GS-Gastronomie musste wegen des kürzlichen Hochwassers die Eröffnung der Bar verschieben, weil das Wasser den Sand weggespült hat. Jetzt aber steht alles bereit, um die Spiele auf der 28 Quadratmeter großen Leinwand am gegenüberliegenden Ufer in aller Ruhe und in Gesellschaft andere Fußball-Fans verfolgen zu können.

Zum EM-Auftakt legte DJ Neumann bereits ab 18 Uhr zur großen Party auf. Die entsprechenden Getränke oder die Arenawurst gibt es wie gewohnt an den Verkaufsständen. Maximal 1500 Fans finden in der Arena Platz, sagt Sriskandarajah: „Der Eintritt ist immer frei. Bei den Spielen der deutschen Mannschaft wird es aber Einlasskontrollen geben, damit nicht mehr Fans als erlaubt in die Arena drängen.“ Bis Mitternacht dürfen die Fans in der Arena feiern oder chillen, aber ohne laute Musik, wie Markus Herrmann ergänzt. Alle Spiele dürften bis zum Schlusspfiff mit Ton übertragen werden, danach sei aber Schluss, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Vor dem Auftakt der EM war der Remsstrand noch ziemlich leer - das änderte sich mit dem Public Viewing im Remspark zum Eröffnungsspiel der EM 2024 am 14. Juni. Quelle: ri

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sriskandarajah wird zudem in seinen anderen Lokalen der GS Gastronomie alle Spiele übertragen, die während der jeweiligen Öffnungszeiten laufen. So hält es auch Hannes Barth, Inhaber vom „Paradies“ am Sebaldplatz, der mit seinem Team zu jedem Gegner der Nagelsmann-Elf ein passendes Angebot parat hat: „Gegen Schottland wird es schottischen Whisky geben“.

Im Café Mirko werden sämtliche Spiele gezeigt, im Fässle oder Schlupfloch zum Beispiel fast alle - bis auf die, die von Magenta TV übertragen werden. Albert Oberloher, Chef im Bowling-Center „Leuchtturm“, schenkt wie gewohnt für jedes deutsches Tor eine Runde Schnaps aus. Fußball live wird es am Markplatz gleich zweifach geben, wenn am 22. und 23. Juni im Rahmen der Playa de Gamundia wieder das am höchst dotierte Turnier des europäischen Footvolley-Verbandes stattfindet, und die EM im M7 gezeigt wird.

RZ