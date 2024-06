Zlatko Blaskic im RZ-​Interview: „In der Vorrunde auf einer Erfolgswelle geschwommen“

Foto: Astavi

Zlatko Blaskic blickt auf die mit 48 Punkten abgeschlossene Aufstiegssaison des 1. FC Normannia Gmünd in der Fußball-​Oberliga zurück. Der Normannia-​Trainer bilanziert im Interview die abgelaufene Runde.

Dienstag, 11. Juni 2024

Alex Vogt

1 Minute 45 Sekunden Lesedauer







Die Normannia hat vorzeitig den Klassenerhalt und einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Nur zwei Punkte haben gefehlt, um die anvisierte 50-​Punkte-​Marke zu knacken. Mit dieser Aufstiegssaison dürften Sie überaus zufrieden sein, oder?





Wir können sehr zufrieden sein. Hintenraus haben uns die Körner gefehlt, weil wir sehr wenig Entlastung hatten von der Auswechselbank. Spieler wie Marvin Gnaase, Alexander Aschauer, Fabian Kianpour, Tobias Rössler oder Valerio Avigliano mussten immer durchspielen. Wir konnten kaum rotieren. Deshalb haben wir gegen Ende der Saison den einen oder anderen Punkt zu wenig geholt. Gerne hätten wir die 50-​Punkte-​Marke geknackt und wären Sechster geworden. Dass wir das verpasst haben, ist aber überhaupt kein Beinbruch.





Der Klassenerhalt geriet während dieser Runde quasi nie in Gefahr. War damit vor der Saison zu rechnen?





Überhaupt nicht. Wir wussten um die Qualität der Mannschaften in dieser Liga, sind dann aber perfekt reingekommen mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen und nur einem Gegentor. Das erste Highlight am ersten Spieltag in Reutlingen haben wir sehr glücklich mit 1:0 gewonnen, dieser Sieg hat uns Auftrieb gegeben. In der Vorrunde sind wir auf einer Erfolgswelle geschwommen, waren phasenweise Tabellenzweiter. Und haben den Topteams Paroli geboten. Dass es so gut läuft, hatte ich gehofft, war aber nicht zu erwarten.





Zu erwarten war dann eher, dass es in der Rückrunde nicht mehr ganz so gut läuft wie zuvor.





Wir wussten, dass wir in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr unter dem Radar laufen werden. Da wurden wir von den Gegnern ernst genommen. Da waren den Gegnern unsere Qualitäten bewusst.





Wie viele Punkte Zlatko Blaskic in der neuen Saison auswärts in Angriff nimmt und mit wie vielen Neuzugängen er in diesem Sommer noch rechnet, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. Juni.







Mit 13 Siegen, neun Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie 46:43-Toren hat der 1. FC Normannia Gmünd 48 Punkte in der Oberliga-​Saison 2023/​24 gesammelt und belegt in der Abschlusstabelle den siebten Tabellenplatz. Siebter ist der Aufsteiger auch in der Heimtabelle mit 34 Punkten, Rang elf ist es mit 14 Punkten auswärts. Die Hinrunde schloss man mit 29 Punkten als Fünfter ab, Zehnter ist die Elf von Zlatko Blaskic mit 19 Punkten in der Rückrundentabelle. Im Interview mit Alexander Vogt blickt der Normannia-​Trainer auf die abgelaufene Saison zurück und erklärt, für welche Positionen noch Neuzugänge verpflichtet werden sollen und warum er die Oberliga im nächsten Spieljahr noch stärker einschätzt.

