Gaslighting — Was ist das eigentlich?

Symbol-​Foto: Pixabay/​viarami

Erinnern Sie sich an die Augen von Ingrid Bergman in „Gaslight“? Selbstwertgefühlsverlust durch Manipulation. Was das genau bedeutet

Dienstag, 11. Juni 2024

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Jemanden mit Lügen so zu manipulieren, dass das Opfer an der eigenen Zurechnungsfähigkeit, seinen Erinnerungen und Sinneseindrücken zweifelt, wird „Gaslighting“ genannt. Der Begriff ist in den USA vor allem ange– sichts des turbulenten Treibens von Donald Trump sehr gängig geworden. Auch hierzulande wurde er inzwischen – neben Wörtern wie etwa Ghosting – ein bekannteres Phänomen im Zwischenmenschlichen. Inspiriert wurde das psychologische Fachwort von dem mehrmals verfilmten Theaterstück „Gas Light“ („Gaslicht“) des englischen Schriftstellers Patrick Hamilton (1904 – 1962). Vor 80 Jahren – im Sommer 1944 – kam die Verfilmung heraus, „Gaslight“ mit Ingrid Bergman.



Der psychische Missbrauch des sogenannten Gaslighting geschieht – wie in dem Film – oft innerhalb enger Beziehungen und über eine längere Zeit.







Was Anzeichen von Gaslighting sein können und was Psychologen dazu sagen, lesen Sie am Dienstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



203 Aufrufe

159 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen