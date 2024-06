Remsbahn: Zugausfälle und Verspätungen dauern an

Wie Go Ahead Baden-​Württemberg am Montag mitteilt, werden die Einschränkungen auf der Remsbahn voraussichtlich noch einige Wochen andauern. Fahrgäste müssen sich beim IRE 1 und beim MEX 13 auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Montag, 10. Juni 2024

Sarah Fleischer

Laut Go Ahead hat der Starkregen vor einer Woche Hangrutsche und Schäden auf der Remsbahn, aber auch auf der Frankenbahn verursacht. Die Beseitigung dauert an, das Unternehmen rechnet deswegen mit mehrwöchigen Einschränkungen.

Nach der Entgleisung eines ICE durch einen Hangrutsch ist der Zugverkehr laut DB InfraGO zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd weiterhin nur eingeschränkt möglich. Die Behebung soll bis 1. Juli andauern. Da dort derzeit nur eines von zwei Gleisen für den Zugverkehr benutzbar ist, bauen die Go-​Ahead-​Züge ab der Unfallstelle in Lorch jeweils Verspätungen von mehreren Minuten auf. Auf der Remsbahn (IRE 1, MEX 13) kann Go-​Ahead leider entsprechend Betriebskonzept der DB InfraGO nur den Verkehr mit dem MEX 13 anbieten. Die beiden Zugverbindungen auf der Linie MEX 13 ab Stuttgart 6.47 Uhr – an Aalen 7.51 Uhr und ab Aalen 8.37 Uhr – an Stuttgart 9.39 Uhr müssen während der Bauzeit ausfallen, alle anderen MEX-​13-​Züge fahren.

Die Züge des IRE 1 dürfen nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart verkehren, sie müssen auf dem Abschnitt von Stuttgart bis Aalen deshalb ausfallen. Auf der Strecke zwischen Stuttgart und Karlsruhe kommt es zudem vom 8. Juni bis 18. Juli aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn zu Fahrplanabweichungen.



IC 2061 Stuttgart ab 6.05 Uhr – Aalen an 6.57 Uhr (Montag – Samstag)

IC 2164 Aalen ab 7.00 Uhr – Stuttgart an 7.53 Uhr (Montag – Freitag)

IC 2063 Stuttgart ab 8.08 Uhr – Aalen an 8.58 Uhr (täglich) Die Deutsche Bahn gibt deshalb bestimmte Fernverkehrszüge zur Nutzung mit Nahverkehrstickets (zum Beispiel dem Deutschlandticket) frei:

