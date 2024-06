Kreistagswahl in Heubach: CDU deutlich stärkste Kraft

Mit 36,31 Prozent liegt die CDU in Heubach bei der Kreistagswahl deutlich auf Platz eins. Die Freien Wähler Ostalbkreis und die AfD folgen mit großem Abstand.

Montag, 10. Juni 2024

Franz Graser

Die Freien Wähler Ostalbkreis kommen in Heubach auf 17,75 Prozent, darauf folgen die AfD (14,42 Prozent), die SPD (13,26 Prozent) und die Grünen (12,32 Prozent). Die weiteren Parteien, die in Heubach zur Kreistagswahl angetreten sind, haben nur einstellige Ergebnisse erreicht, so die FDP (2,47 Prozent), die Linke (2,18 Prozent) und Land schafft Verbindung (1,30 Prozent). Die Wahlbeteiligung bei der Kreistagswahl lag in Heubach bei 53,89 Prozent.







Das beste Einzelergebnis bei der Kreistagswahl in Heubach erreichte Bürgermeister Dr. Joy Alemazung (CDU) mit 2967 Stimmen (26,62 Prozent). Alemazung kann nach derzeitigem Stand der Auszählung mit dem Einzug in das Kreisgremium rechnen: Momentan beläuft sich seine Gesamtstimmenzahl bei 6900.





Mehr zu den vorläufigen Ergebnissen der Kreistags– und Kommunalwahlen finden Sie in der morgigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.



