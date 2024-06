Kommunalwahlen Lorch: Gemeinderat bleibt stabil

In Lorch steht nun die Zusammensetzung des neuen Gemeinderats fest. Bei der Auszählung lieferten sich die CDU und die Freie Wählervereinigung ein Kopf-​an-​Kopf-​Rennen.

Um kurz vor 17 Uhr war es dann geschafft: Alle 5233 gültigen Stimmzettel aus Lorch, Kirneck, Waldhausen, Rattenharz und Weitmars waren ausgezählt. Damit kann Lorch insgesamt eine Wahlbeteiligung von 62,85 Prozent vorweisen.



Die meisten Stimmen entfielen auf die CDU. Für sie war es ein knapper Sieg, aber nichtsdestotrotz ein gutes Ergebnis. Mit 38,62 Prozent der Stimmen stellen sie weiterhin die größte Fraktion im Gemeinderat. Direkt dahinter folgt die Freie Wählervereinigung mit 36,67 Prozent. Die Lorcher SPD holte 25,07 Prozent.







Was die Fraktionsvorsitzenden zu den Wahlergebnisse sagen und welceh Kandidaten im neuen Gemeinderat von Lorch sitzen, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



In Lorch war der Montag für die 80 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit dem Auszählen der Kommunalwahlen und der Kreistagswahlen ausgefüllt. Immerhin durften 8643 Lorcherinnen und Lorcher über den neuen Gemeinderat abstimmen. Vormittags wurde der Kreistag ausgezählt, nach der Mittagspause ging es mit dem Gemeinderat weiter.

