Arbeitslosenquote unter Landesdurchschnitt

Foto: Arbeitsagentur

Wirtschaft: Die positive Tendenz setzt sich fort: Die Arbeitslosenzahl in Ostwürttemberg sinkt erneut auf 9723 im Mai. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 3,8 Prozent und somit unter dem Landesdurchschnitt.

Montag, 10. Juni 2024

Thorsten Vaas

1 Minute 25 Sekunden Lesedauer



Nach einem verhaltenen Frühlingsanstieg im April konnte der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg im Mai einen erfreulichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen verzeichnen. „Mit 9723 Arbeitslosen liegt die Quote nun bei 3,8 Prozent, was im Vergleich zum Vormonat einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht“, so Udo Stohrer, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Aalen.Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl allerdings weiterhin deutlich erhöht. „Mit 742 mehr Arbeitslosen als im Mai 2023 liegen wir 8,3 Prozent über dem Vorjahresniveau“, so Stohrer.Die regionale Wirtschaft zeigt sich dennoch robust. „Die Unternehmen halten so gut wie möglich ihre Beschäftigten“, so Stohrer. Dies spiegelt sich auch in der sinkenden Zahl der Arbeitslosen, die aus Beschäftigung heraus arbeitslos werden. „Bei Neueinstellungen ist allerdings eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, insbesondere bei Menschen mit geringer oder keiner Qualifikation“, so Stohrer.Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, bietet die Agentur für Arbeit verschiedene Unterstützungsangebote an. Dazu gehören unter anderem die Weiterbildungstage Ostwürttemberg am 11. Juli in Aalen und am 18. Juli in Heidenheim. „Dort können sich Interessierte über Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und neue Perspektiven für ihre Karriere eröffnen“, so Stohrer.Der Ostwürttemberger Ausbildungsmarkt zeigt sich weiterhin dynamisch. „Regionale Unternehmen haben von Oktober bis Mai 3806 Ausbildungsstellen gemeldet, 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr“, so Stohrer. Demgegenüber suchen 2027 junge Menschen nach einem Ausbildungsplatz, 12,3 Prozent weniger als im Vorjahr. „Die hohe Zahl der Ausbildungsstellen bietet den Jugendlichen gute Chancen, eine Ausbildung in ihrem Traumberuf zu finden“, so Stohrer.Die Agentur für Arbeit bietet verschiedene Beratungsangebote für Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. „Wer sich über seine Möglichkeiten informieren möchte, kann sich gerne an unsere Berufsberatung wenden“, so Stohrer.In der Agentur für Arbeit Aalen werden 4606 Personen betreut. 5117 Personen werden vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter Ostalbkreis betreut. „Die Arbeitsagenturen und Jobcenter arbeiten eng zusammen, um allen Menschen, die arbeitslos sind, die bestmögliche Unterstützung zu bieten“, wird Stohrer in einer Pressemitteilung zitiert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



249 Aufrufe

343 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen